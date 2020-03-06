Таблетки Ципрофлоксацин предназначены для борьбы с различными бактериальными инфекциями. Препарат является ярким представителем антибиотиков, а его действующее вещество входит в группу фторхинолонов. Помимо лечения инфекции его также применяют в некоторых сферах медицины в качестве профилактического средства.
Состав препарата
Основное действующее вещество в препарате Ципрофлоксацин – это одноименный антибиотик из группы фоторхинолонов ципрофлоксацин.
Среди дополнительных веществ, помогающих продлить срок годности, обеспечить лекарственную форму, упоминают:
- титановую двуокись;
- полиэтиленгликоль 4000;
- тальк и др.
В состав воды для инъекций могут входить трилон Б, молочная кислота, вода для инъекций. Капли для глаз могут иметь в составе маннит, уксусную ледяную кислоту, воду для инъекций и др.
Вспомогательные вещества не оказывают влияния на организм, но помогают препарату сохранить его свойства и агрегатное состояние.
Дозировка, формы выпуска и производители
Таблетки Ципрофлоксацин – это не единственная форма выпуска медикамента. Сегодня на фармакологическом рынке также можно найти глазные и ушные капли с действующим веществом в составе, раствор для инъекций, офтальмологическую мазь.
Таблетки выпускаются в трех основных дозировках – 250, 500 и 750 мг. Раствор для инъекций имеет две дозировки – 200 мг и 900 мг на 100 мл. Капли для глаз и ушей, а также мазь офтальмологическая выпускаются с концентрацией 0,3%.
Существует множество фирм, выпускающих таблетки Ципрофлоксацин на рынок. Среди них:
- Тева;
- Курган Синтез;
- Р-фарма;
- Озон-фармацевтика;
- Никафарм и др.
Терапевтическое действие (от чего таблетки)
Ципрофлоксацин имеет в своем составе одноименное действующее вещество, являющееся представителем класса антибиотиков. Препарат производит выраженный бактерицидный эффект, приводя к гибели чувствительных бактерий. Ципрофлоксацин способен влиять как на делящиеся активно бактерии, так и на бактерии, который на момент прима лекарства не делятся.
Действующее вещество таблеток Ципрофлоксацин хорошо всасывается в ткани и равномерно распределяется в них, производя выраженный эффект.
Показания, противопоказания и побочные действия
Ципрофлоксацин – антибиотик, который запрещено использовать без строгих врачебных показаний. Медикамент имеет ряд серьезных побочных эффектов и противопоказаний, которые стоит учитывать.
|Показания
|Противопоказания
|Побочные действия
|Инфекционные процессы в верхних и нижних дыхательных путях
|Беременность, независимо от срока
|Тошнота, рвота, диарея, возможны боли в животе и развитие псевдомембранозного колита
|Инфекции ЛОР-органов
|Период лактации
|Головная боль, головокружения, повышенная утомляемость и др.
|Инфекции мочевыделительной системы, включая почки
|Возраст до 18 полных лет
|Тахикардия, аритмия, падение уровня артериального давления
|Поражение патогенными микроорганизмами пищеварительной системы, включая зубы, челюсти
|Непереносимость ципрофлоксацина или других представителей группы фторхинолонов
|Задержка мочеиспускания, гематурия, альбуминурия, кристаллурия
|Гнойные процессы в кожных покровах, подкожно-жировой клетчатке, костно-мышечной системе
|Вирусный кератит (при использовании глазных капель)
|Лейкопения, тромбоцитопения, панцитопения, эозинофилия
|Сепсис
|Боли в суставах, снижение толерантности опорно-двигательного аппарата к нагрузкам
|Перитонит
|Фотосенсибилизация
|Заболевания гинекологической сферы, вызванные патогенными микроорганизмами
|Сыпь, зуд, крапивница, отек мягких тканей лица и др.
Ципрофлоксацин обладает активностью как в отношении грамположительной микрофлоры, так и в отношении грамотрицательных бактерий! Неизвестно влияние препарата на возбудителя сифилиса – бледную трепонему.
Инструкция по применению
Таблетки Ципрофлоксацин – антибиотик, инструкция по применению которого требует серьезного изучения. Важно ознакомиться не только с рекомендованными режимами дозирования, но и с общими рекомендациями по использованию препарата.
Общие рекомендации
Препарат Ципрофлоксацин требует коррекции дозы при наличии нарушений в функционировании печени или почек. Также дозу снижают на 30% от исходной пациентам пожилого возраста.
Запомните! Ципрофлоксацин и алкоголь категорически несовместимы.
- При передозировке препарата необходима врачебная помощь, заключающаяся в промывании желудка. Лекарство не имеет специфического антидота, различные формы диализа недостаточно эффективны.
- В период лечения лекарством Ципрофлоксацин рекомендуется избегать контакта с прямыми солнечными лучами.
- В период применения препарата стоит соблюдать осторожность при вождении транспортного средства, так как существуют побочные эффекты со стороны центральной нервной системы, способные снизить скорость реакции.
Рекомендуемая дозировка и режим приема
Рекомендации по дозированию лекарства Ципрофлоксацин меняются, в зависимости от лекарственной формы.
- Таблетки
Внутрь при неосложненных инфекциях применяется 250 мг медикамента дважды в сутки. При гонорее 250-500 мг применяют однократно. При лечении инфекций тяжелого течения применяют по 500 мг средства дважды в сутки. Средняя длительность терапии от недели до 10 дней.
- Глазные и ушные капли
При легких инфекционных поражениях закапывания производят через каждые 4 часа по 1-2 капли в каждый глаз или слуховой ход. При тяжелых инфекциях капается по 2 капли каждые 60 минут.
- Раствор для инъекций
При неосложненных инфекциях внутривенно вводится 0,2 г препарата, а при тяжелом течении инфекции 0,4 г единоразово. В тяжелых случаях возможно введение 0,4 г трижды в сутки. При острой гонорее достаточно однократного введения 0,1 г препарата.
В зависимости от формы заболевания, его тяжести и особенностей пациента длительность лечения может увеличиваться по усмотрению лечащего врача.
Лекарство для детей: инструкция и дозировка
Препарат запрещен для использования детям до 18 полных лет. Однако в ряде случаев врач может назначать Ципрофлоксацин для лечения детей, независимо от возраста. При этом ответственность за назначение медикамента доктор берет на себя. Доза в таких случаях подбирается в индивидуальном порядке.
Аналоги лекарства
Ципрофлоксацин – антибиотик, имеющий множество аналогов, как по действующему веществу, так и по эффекту. Медикамент часто используется в различных сферах медицины, а потому у фармпроизводителей он также пользуется популярностью.
Аналоги по действующему веществу
Аналоги Ципрофлоксацина по действующему веществу имеют тот же активный компонент в составе. Эти препараты не отличаются по показаниям, противопоказаниям и побочным эффектам. К ним относят:
- Ципролет;
- Ифиципро;
- Ципринол;
- Ципробай;
- Экоцифол и др.
Аналоги по эффекту
Аналоги по эффекту Ципрофлоксацина оказывают то же действие, что и медикамент, однако имеют в составе другое действующее вещество. Показания, противопоказания и побочные эффекты обычно разнятся незначительно. К аналогам по эффекту относят:
- Офлоксацин – препарат, действующим веществом которого является одноименное действующее вещество;
- Глево – медикамент, в состав которого в качестве действующего вещества включен левофлоксацин;
- Ротомокс – средство, основным действующим веществом в котором выступает моксифлоксацин и др.
Желая заменить Ципрофлоксацин на аналог по эффекту, необходимо обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.
Мнения о лекарстве врачей и пациентов
Ципрофлоксацин пользуется популярностью, как среди врачей, так и среди пациентов. Доктора отмечают его эффективность в лечении и профилактике бактериальных инфекций, доступность и хорошую для антибиотика переносимость.
Пациенты говорят о том, что Ципрофлоксацин доступен по цене, редко вызывает побочные эффекты и помогает бороться с патогенной микрофлорой.
Где купить Ципрофлоксацин?
Таблетки Ципрофлоксацин могут стоить в аптеках по-разному. Например, стоимость 10 таблеток колеблется от 80 до 120 рублей. Глазные капли стоят от 30 до 50 рублей. Цена на раствор для инфузий составляет от 25 до 50 рублей.
Видео о приеме препарата
Выводы
Лекарство Ципрофлоксацин является одним из самых доступных антибиотиков на сегодняшний день. Препарат обладает высокой эффективностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, хорошо переносится, редко вызывает побочные эффекты.