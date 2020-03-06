Таблетки Ципрофлоксацин предназначены для борьбы с различными бактериальными инфекциями. Препарат является ярким представителем антибиотиков, а его действующее вещество входит в группу фторхинолонов. Помимо лечения инфекции его также применяют в некоторых сферах медицины в качестве профилактического средства.

Состав препарата

Основное действующее вещество в препарате Ципрофлоксацин – это одноименный антибиотик из группы фоторхинолонов ципрофлоксацин.

Среди дополнительных веществ, помогающих продлить срок годности, обеспечить лекарственную форму, упоминают:

титановую двуокись;

полиэтиленгликоль 4000;

тальк и др.

В состав воды для инъекций могут входить трилон Б, молочная кислота, вода для инъекций. Капли для глаз могут иметь в составе маннит, уксусную ледяную кислоту, воду для инъекций и др.

Вспомогательные вещества не оказывают влияния на организм, но помогают препарату сохранить его свойства и агрегатное состояние.

Дозировка, формы выпуска и производители

Таблетки Ципрофлоксацин – это не единственная форма выпуска медикамента. Сегодня на фармакологическом рынке также можно найти глазные и ушные капли с действующим веществом в составе, раствор для инъекций, офтальмологическую мазь.

Таблетки выпускаются в трех основных дозировках – 250, 500 и 750 мг. Раствор для инъекций имеет две дозировки – 200 мг и 900 мг на 100 мл. Капли для глаз и ушей, а также мазь офтальмологическая выпускаются с концентрацией 0,3%.

Существует множество фирм, выпускающих таблетки Ципрофлоксацин на рынок. Среди них:

Тева;

Курган Синтез;

Р-фарма;

Озон-фармацевтика;

Никафарм и др.

Терапевтическое действие (от чего таблетки)

Ципрофлоксацин имеет в своем составе одноименное действующее вещество, являющееся представителем класса антибиотиков. Препарат производит выраженный бактерицидный эффект, приводя к гибели чувствительных бактерий. Ципрофлоксацин способен влиять как на делящиеся активно бактерии, так и на бактерии, который на момент прима лекарства не делятся.

Действующее вещество таблеток Ципрофлоксацин хорошо всасывается в ткани и равномерно распределяется в них, производя выраженный эффект.

Показания, противопоказания и побочные действия

Ципрофлоксацин – антибиотик, который запрещено использовать без строгих врачебных показаний. Медикамент имеет ряд серьезных побочных эффектов и противопоказаний, которые стоит учитывать.

Показания Противопоказания Побочные действия Инфекционные процессы в верхних и нижних дыхательных путях Беременность, независимо от срока Тошнота, рвота, диарея, возможны боли в животе и развитие псевдомембранозного колита Инфекции ЛОР-органов Период лактации Головная боль, головокружения, повышенная утомляемость и др. Инфекции мочевыделительной системы, включая почки Возраст до 18 полных лет Тахикардия, аритмия, падение уровня артериального давления Поражение патогенными микроорганизмами пищеварительной системы, включая зубы, челюсти Непереносимость ципрофлоксацина или других представителей группы фторхинолонов Задержка мочеиспускания, гематурия, альбуминурия, кристаллурия Гнойные процессы в кожных покровах, подкожно-жировой клетчатке, костно-мышечной системе Вирусный кератит (при использовании глазных капель) Лейкопения, тромбоцитопения, панцитопения, эозинофилия Сепсис Боли в суставах, снижение толерантности опорно-двигательного аппарата к нагрузкам Перитонит Фотосенсибилизация Заболевания гинекологической сферы, вызванные патогенными микроорганизмами Сыпь, зуд, крапивница, отек мягких тканей лица и др.

Ципрофлоксацин обладает активностью как в отношении грамположительной микрофлоры, так и в отношении грамотрицательных бактерий! Неизвестно влияние препарата на возбудителя сифилиса – бледную трепонему.

Инструкция по применению

Таблетки Ципрофлоксацин – антибиотик, инструкция по применению которого требует серьезного изучения. Важно ознакомиться не только с рекомендованными режимами дозирования, но и с общими рекомендациями по использованию препарата.

Общие рекомендации

Препарат Ципрофлоксацин требует коррекции дозы при наличии нарушений в функционировании печени или почек. Также дозу снижают на 30% от исходной пациентам пожилого возраста.

Запомните! Ципрофлоксацин и алкоголь категорически несовместимы.

При передозировке препарата необходима врачебная помощь, заключающаяся в промывании желудка. Лекарство не имеет специфического антидота, различные формы диализа недостаточно эффективны. В период лечения лекарством Ципрофлоксацин рекомендуется избегать контакта с прямыми солнечными лучами. В период применения препарата стоит соблюдать осторожность при вождении транспортного средства, так как существуют побочные эффекты со стороны центральной нервной системы, способные снизить скорость реакции.

Рекомендуемая дозировка и режим приема

Рекомендации по дозированию лекарства Ципрофлоксацин меняются, в зависимости от лекарственной формы.

Таблетки

Внутрь при неосложненных инфекциях применяется 250 мг медикамента дважды в сутки. При гонорее 250-500 мг применяют однократно. При лечении инфекций тяжелого течения применяют по 500 мг средства дважды в сутки. Средняя длительность терапии от недели до 10 дней.

Глазные и ушные капли

При легких инфекционных поражениях закапывания производят через каждые 4 часа по 1-2 капли в каждый глаз или слуховой ход. При тяжелых инфекциях капается по 2 капли каждые 60 минут.

Раствор для инъекций

При неосложненных инфекциях внутривенно вводится 0,2 г препарата, а при тяжелом течении инфекции 0,4 г единоразово. В тяжелых случаях возможно введение 0,4 г трижды в сутки. При острой гонорее достаточно однократного введения 0,1 г препарата.

В зависимости от формы заболевания, его тяжести и особенностей пациента длительность лечения может увеличиваться по усмотрению лечащего врача.

Лекарство для детей: инструкция и дозировка

Препарат запрещен для использования детям до 18 полных лет. Однако в ряде случаев врач может назначать Ципрофлоксацин для лечения детей, независимо от возраста. При этом ответственность за назначение медикамента доктор берет на себя. Доза в таких случаях подбирается в индивидуальном порядке.

Аналоги лекарства

Ципрофлоксацин – антибиотик, имеющий множество аналогов, как по действующему веществу, так и по эффекту. Медикамент часто используется в различных сферах медицины, а потому у фармпроизводителей он также пользуется популярностью.

Аналоги по действующему веществу

Аналоги Ципрофлоксацина по действующему веществу имеют тот же активный компонент в составе. Эти препараты не отличаются по показаниям, противопоказаниям и побочным эффектам. К ним относят:

Ципролет;

Ифиципро;

Ципринол;

Ципробай;

Экоцифол и др.

Аналоги по эффекту

Аналоги по эффекту Ципрофлоксацина оказывают то же действие, что и медикамент, однако имеют в составе другое действующее вещество. Показания, противопоказания и побочные эффекты обычно разнятся незначительно. К аналогам по эффекту относят:

Офлоксацин – препарат, действующим веществом которого является одноименное действующее вещество;

Глево – медикамент, в состав которого в качестве действующего вещества включен левофлоксацин;

Ротомокс – средство, основным действующим веществом в котором выступает моксифлоксацин и др.

Желая заменить Ципрофлоксацин на аналог по эффекту, необходимо обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Мнения о лекарстве врачей и пациентов

Ципрофлоксацин пользуется популярностью, как среди врачей, так и среди пациентов. Доктора отмечают его эффективность в лечении и профилактике бактериальных инфекций, доступность и хорошую для антибиотика переносимость.

Пациенты говорят о том, что Ципрофлоксацин доступен по цене, редко вызывает побочные эффекты и помогает бороться с патогенной микрофлорой.

Где купить Ципрофлоксацин?

Таблетки Ципрофлоксацин могут стоить в аптеках по-разному. Например, стоимость 10 таблеток колеблется от 80 до 120 рублей. Глазные капли стоят от 30 до 50 рублей. Цена на раствор для инфузий составляет от 25 до 50 рублей.

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